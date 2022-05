Roma e Mourinho vincono la Conference League: i complimenti dell’Inter

La Roma e José Mourinho hanno vinto la prima edizione della Conference League battendo il Feyenoord per 1-0. L’Inter ha voluto omaggiare la squadra giallorossa e il grande ex portoghese

COMPLIMENTI − Roma campione della Conference League grazie all’1-0 rifilato a Tirana contro il Feyenoord. Per José Mourinho che già si è espresso così citando anche l’Inter su Sky Sport (vedi articolo) si tratta del quinto trofeo europeo della propria storia. L‘Inter ha voluto fare i complimenti su Twitter al club giallorosso e al grande ex Mourinho, leggenda nerazzurra per sempre.

Complimenti alla @OfficialASRoma e a Josè Mourinho per la vittoria dell’ @europacnfleague 👏 👏👏 Vincere in Europa è sempre speciale 🏆 — Inter (@Inter) May 25, 2022

Prima della Roma, l’ultima squadra italiana a vincere e disputare una finale europea era stata l’Inter. Nel 2010 vincendo la Champions League e nel 2020 disputando la finale di Europa League.