Mourinho: «Scritta la storia. Vincere con Roma, Inter e Porto è speciale»

José Mourinho, su Sky Sport, dopo aver vinto la Conference League sulla panchina della Roma contro il Feyenoord ha ricordato commosso le sue grandi vittorie anche con Inter e Porto

STORIA − Mourinho commosso per la vittoria della Conference League con la Roma. Cita anche le ex squadre come l’Inter: «Abbiamo scritto la storia. La Conference League è un trofeo che dall’inizio avevamo la sensazione che era possibile. Abbiamo giocato ultime due partite da Europa League/Champions contro Leicester e Feyenoord. Anche in campionato potevamo fare qualcosa in più ma eravamo concentrati qui. Io voglio rimanere a Roma, i proprietari devono capire la direzione da seguire la prossima stagione. E’ nella storia della Roma e anche della mia. 5 trofei vinti europei, solo io e Trapattoni abbiamo tre trofei europei in 3 squadre diverse. Cosa di diverso? La cosa bella è che al di la del trofeo europeo con lo United, farlo con Porto, Inter dopo tanti anni e Roma è molto molto speciale. Io sono di tutti quelli con me vogliono raggiungere un obiettivo, io sono del Porto, sono del Chelsea, sono interista, sono del Real Madrid. Oggi al 100% della Roma».