Mkhitaryan fuori per infortunio in finale con la Roma. Adesso l’Inter a zero?

L’esperienza di Mkhitaryan con la Roma potrebbe essersi conclusa pochi istanti fa. L’armeno, titolare nella finale di UEFA Europa Conference League, è dovuto uscire per infortunio. Ora l’Inter a parametro zero?

NUOVO STOP – Si è parlato in queste settimane di Henrikh Mkhitaryan all’Inter, essendo quest’ultimo in scadenza di contratto al 30 giugno (vedi articolo). La Roma lo ha ritrovato stasera per la finale di UEFA Europa Conference League a Tirana col Feyenoord, dopo che si era infortunato nella semifinale d’andata col Leicester City del 28 aprile. Lì aveva riportato uno stiramento alla coscia destra: problema evidentemente non smaltito, perché ha dovuto alzare bandiera bianca. Al 17′ Mkhitaryan ha lasciato il campo, con Sérgio Oliveira al suo posto, di nuovo per un fastidio sulla stessa zona. Un minuto prima si era accasciato a terra dolorante, non lasciando dubbi sul motivo dello stop. Per Mkhitaryan adesso si aprono le porte del mercato, con la Roma che spera nel rinnovo e l’Inter che ci punta come vice di Hakan Calhanoglu.