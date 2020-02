Pedullà: “Eriksen pilota automatico su Juventus-Inter! Con la Sampdoria…”

Eriksen non è ancora certo di giocare domani sera contro la Sampdoria, nonostante il gol di giovedì col Ludogorets in Europa League. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, va però oltre e si proietta già a Juventus-Inter del prossimo 1 marzo.

INSERIMENTO INEVITABILE – Alfredo Pedullà è fra quelli che vorrebbero che Antonio Conte mettesse Christian Eriksen titolare fisso nell’Inter. Il giornalista prova a spiegare i dubbi dell’allenatore da un punto di vista tattico: «Non mi ricordo, se non sporadicamente, il trequartista più i due attaccanti (negli schemi di Conte, ndr). Però per me Eriksen, in vista di Juventus-Inter, visto che poi lui giovedì ha giocato e nel secondo tempo con Romelu Lukaku ha sprigionato quello che deve sprigionare, ossia destro, sinistro, gol, parata del portiere e traversa, è un pilota automatico. Cioè: Eriksen io lo metto con la Sampdoria, lo faccio riposare col Ludogorets e lo rimetto a Torino con la Juventus. Però, siccome io non sono stato a Coverciano, può darsi che stia dicendo delle corbellerie».