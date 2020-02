VIDEO – Brescia-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Napoli, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



ANCORA IN TRASFERTA – Brescia-Napoli 1-2 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il Napoli è ormai tornato a pieno regime e in vista del Barcellona questo è un ottimo segnale per Gennaro Gattuso. Stavolta vince in rimonta, prendendosi altri tre punti nella rincorsa ai posti per l’Europa. Al Brescia basta l’unico tiro in porta del primo tempo: al 26’ corner dalla destra di Sandro Tonali e colpo di testa del gigante Jhon Chancellor, al suo terzo gol in questo campionato. Il Napoli che riemerge dagli spogliatoi è però tutt’altra squadra, e riesce subito a capovolgere il risultato. Al 49’ fa il danno Ales Mateju, che respinge col braccio un cross di Dries Mertens: Daniele Orsato non se ne accorge, ma il VAR non può non richiamarlo. Rigore evidente, lo trasforma con grande tranquillità Lorenzo Insigne spiazzando il portiere. Passano quattro minuti e arriva il sorpasso, un capolavoro di Fabian Ruiz che col sinistro dal limite bissa il gol in Coppa Italia. Lo spagnolo ci riprova poco più tardi, ma stavolta Jesse Joronen riesce a trovare il guizzo per impedirgli la doppietta. A metà ripresa il Brescia avrebbe la grossa chance per pareggiare, ma su suggerimento del nuovo entrato Simon Skrabb la deviazione a centro area del solissimo Mario Balotelli finisce alta. E con essa le speranze delle Rondinelle di portare a casa punti salvezza. Terza vittoria in nove giorni per gli azzurri, tutte in trasferta. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.