Pedullà: «Dzeko non va trattato come un appestato! Big anche alla Roma»

Pedullà difende Dzeko, che spesso è stato oggetto delle critiche dei tifosi della Roma. Da Sportitalia Mercato il giornalista difende l’attaccante dell’Inter, che oggi dovrebbe tornare titolare in Supercoppa Italiana.

NUMERI DA BIG – Ad Alfredo Pedullà non piacciono certe critiche “lato romanista”: «Se trattiamo Edin Dzeko come un appestato… Anche alla Roma abbiamo visto che è un grande attaccante, cosa pensiamo di Vedat Muriqi che è costato venti milioni? Dzeko per due volte di fila la Roma l’ha ceduto e poi l’ha tenuto, ricordiamoci di queste cose. Non è stato un gesto carino per Dzeko, che aveva fatto due volte i trolley con la signora che aveva salutato: la prima volta all’Inter e la seconda alla Juventus. Non si può dire che non segna dal 1915, ricordiamo anche i numeri suoi alla Roma».