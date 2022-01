VIDEO – Cagliari-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Bologna, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



ALL’ULTIMO RESPIRO – Cagliari-Bologna 2-1 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Cagliari si prende i tre punti allo scadere, ribalta il Bologna e fa un gran passo avanti in classifica. Al 14’ apertura di Giorgio Altare sulla sinistra per Charalampos Lykogiannis, cross basso per l’altro esterno Raoul Bellanova che di piatto destro prende in pieno il palo. Per il resto il primo tempo non offre granché, a parte un paio di conclusioni di Arthur Theate e Alberto Grassi parate. A interrompere la noia ci pensa un gioiello di Riccardo Orsolini, che al 54’ su punizione da una ventina di metri scavalca la barriera e trova lo 0-1. La pressione del Cagliari porta al pari al 71’: rimessa laterale respinta sui piedi di Gaston Pereiro, cross teso e col sinistro nell’area piccola Leonardo Pavoletti firma il suo secondo gol consecutivo. Su un errore di Matteo Lovato potrebbe subito segnare il Bologna, ma Alessio Cragno manda sul palo il destro di Orsolini. Il portiere del Cagliari si riscatta per la poca reattività sulla punizione dello 0-1. All’82’ invece il palo esterno lo prende Andreas Skov Olsen di testa. Il Bologna passa tutta la parte finale di gara a perdere tempo, con praticamente tutta la rosa. Paga al 93’ in maniera beffarda: Joao Pedro serve Pereiro, controllo a superare Theate e sinistro sul primo palo in rete. Qui la colpa è evidente di Lukasz Skorupski, che costa la partita ai suoi. Sardi ora a -1 dal Venezia quartultimo, seconda vittoria di fila per Walter Mazzarri.

Video con gli highlights di Cagliari-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.