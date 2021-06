Pecci: «Piazzare Vidal un problema per l’Inter. Ma se ce la fa vantaggio»

Vidal è uno dei giocatori in bilico per l’Inter, visto il suo rendimento non certo all’altezza. Eraldo Pecci, in collegamento durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, valuta le voci di mercato sul centrocampista cileno (vedi articolo) e su Hakimi.

CESSIONE PESANTE – Eraldo Pecci parla di Achraf Hakimi, oggetto di possibile cessione: «È stato importante, la catena di destra con Nicolò Barella ha girato molto bene. Spesso ha portato sorpresa, l’uomo in più e assist. Credo che però i veri sacrifici dell’Inter non comprendano Arturo Vidal, o altri giocatori che fa fatica a piazzare. Piazzare quelli è un problema: se va via qualche giocatore importante con un rendimento così così è un vantaggio. Se andasse via uno come Hakimi, o Lautaro Martinez, sarebbe un sacrificio».