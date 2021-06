Roberto Martinez (ct Belgio): «Il miglior Lukaku che abbia mai visto»

Roberto Martinez, ct del Belgio, è entusiasta delle ottime partite giocate con la maglia della propria Nazionale da Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter.

“MIGLIOR LUKAKU” – Ancora un gol di Romelu Lukaku in Nazionale, il numero 60 in 93 partite quello di ieri contro la Croazia (vedi articolo). E il ct del Belgio, Roberto Martinez, è sembrato entusiasta dalla crescita dell’attaccante dell’Inter. «Ho visto quel cambiamento dall’agosto dello scorso anno – si legge su Voetbalkrant.com –. Ha raggiunto un altro livello in campo. Ha sempre saputo segnare, ma le decisioni che prende in campo, la consapevolezza dei giocatori che lo circondano… è maturato, direi così. Sì, questo è il miglior Lukaku che abbia mai visto!».

Fonte: Voetbalkrant.com – Johan Walckiers