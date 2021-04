Eraldo Pecci ha apprezzato la prestazione dell’Inter in casa del Napoli. Il pareggio giova ugualmente di più agli uomini di Conte. Ecco le parole dell’ex calciatore a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.



MERITI SUPERIORI – Napoli-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A, si conclude in pareggio. Ai punti però, secondo Eraldo Pecci, i nerazzurri avrebbero meritato di più. L’ex calciatore sottolinea poi la determinazione con cui la squadra di Antonio Conte arriva all’1-1. Un risultato che certifica ancora di più la forza dei nerazzurri. Ecco le sue parole: «Il Napoli sembrava più spavaldo, l’Inter sembrava si accontentasse del pareggio. Ma è stata più pericolosa. L’Inter mirava al pareggio e l’ha trovato. Non serve sempre giocare bene. Credo che la finalità del calcio sia fare i risultati. Il gatto deve prendere il topo, non importa se è bianco o nero. E l’Inter quest’anno il tempo lo sta prendendo. Voti? 6 a Romelu Lukaku e Christian Eriksen, a Samir Handanovic 5,5».