Pecci: «Inter, dopo Liverpool tutti sottotono. Serata da dimenticare»

Eraldo Pecci, ex calciatore e oggi opinionista, commenta con delusione la prestazione dell’Inter in casa del Torino, nel posticipo di Serie A. Ecco le sue parole dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

PROVA NEGATIVA – Eraldo Pecci chiama in causa la vittoria dell’Inter a Liverpool come presagio negativo al pareggio di Torino. Secondo l’ex calciatore, la vittoria di Anfield Road (inutile ai fini della qualificazione) ha inutilmente privato i nerazzurri di energie. Ecco le sue parole: «Non basta parlare dell’assenza di Brozovic per spiegare una gara come stasera. Perdere con onore a Liverpool è costato molto caro, erano tutti sottotono. Si è visto Barella appena sufficiente, ma più per la voglia di non arrendersi. Dzeko e Lautaro Martinez quasi inesistenti, Calhanoglu non bene. Serata da dimenticare per l’Inter, e un po’ di rammarico per il Torino, che si è visto negare un rigore nettissimo».