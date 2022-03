Parolo: «Inter terza? Non mi sorprende. Dzeko lucido sul gol dell’1-1»

Marco Parolo ha parlato su Sunday night square su Dazn nel post Torino-Inter di come la posizione in classifica dei nerazzurri non sia affatto sorprendente. Poi, esprime un giudizio anche su Dzeko

QUESTIONE DI SERENITÀ − Parolo ritiene fatale una partita per i nerazzurri: «Il derby perso ha tolto serenità all’Inter che se l’era conquistata serenamente col lavoro. Ad inizio stagione però non si sapeva se l’Inter potesse essere in grado di fare questo. Doveva arrivare prima o poi qualche momento difficile. Romelu Lukaku in questa Inter era più dominante nel portarti al gol. Però è giusto che l’Inter stia li a lottare. Sorprendente se fosse stata a +10».

PROTAGONISTI − Il commento di Parolo su tre giocatori: «Hakan Calhanoglu nel primo tempo è stato pericoloso con i suoi calci piazzati. Edin Dzeko? Non ha segnato però è stato lucido nell’ultima occasione, poteva tirare ma bravo a vedere Alexis Sanchez. Sull’errore sotto porta, la palla era troppo alta. Matteo Darmian non sbaglia mai la partita anche se oggi ha sofferto un po’ la fisicità del Torino, alla lunga l’Inter era riuscita ad uscire».