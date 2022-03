Moviola Torino-Inter: Guida salva Ranocchia. Una valutazione sull’1-0

Torino-Inter ha avuto Marco Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA TORINO-INTER, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 5. Rimandato un mese dopo il derby, dove aveva fatto danni, ne fa altrettanti. Al 12′ il gol del Torino arriva con Andrea Belotti in netto fuorigioco nell’area quando tira Gleison Bremer. C’è da fare una valutazione: è una posizione attiva? Perché lo sia deve impattare sulla linea di visuale di Samir Handanovic. Purtroppo il portiere dell’Inter può vedere partire il pallone e resta fermo come troppo spesso gli capita (e sarebbe anche ora che si muovesse…), quindi regolare. Poco dopo ammonito Ivan Juric, proteste dopo un fallo netto di Koffi Djidji su Lautaro Martinez. Esagerato il giallo ad Alesandro Bastoni per un intervento su Belotti dove aveva dato il vantaggio. Poi l’episodio del 36′: Andrea Ranocchia sbaglia l’intervento, Belotti sta per tirare e il difensore lo tocca sulla gamba d’appoggio. Il contatto è evidente, Guida lascia proseguire ma il rigore ci sta. Il VAR, dopo un lungo check, non interviene.

MOVIOLA TORINO-INTER, SECONDO TEMPO – In gioco Federico Dimarco al 52′, tenuto addirittura da tre avversari, quando Edin Dzeko lo libera solo davanti alla porta e si mangia l’1-1. Il cartellino a un inguardabile Ranocchia arriva al 67′, in ritardo su Belotti. E lo stesso capita a Bremer quando da dietro colpisce Dzeko. Timide proteste per un contatto all’89’ fra Nicolò Barella e Cristian Ansaldi, poi l’azione prosegue e Dzeko fallisce la sua seconda occasione di serata. Ma non sembrano esserci gli estremi per un rigore “retroattivo”. Tutto buono sull’1-1, con Alexis Sanchez ovviamente in posizione regolare.