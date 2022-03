Bergomi: «Inter crea occasioni, ma c’è una differenza rispetto al passato»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Torino. Lo “Zio”analizza il momento stagionale della squadra di Inzaghi

MANCANZE – Queste le parole di Bergomi: «L’Inter continua a creare occasioni, ma arrivano in maniera diversa rispetto al passato, dove c’era un gioco fluido in cui si capiva che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Non c’è più quella magia, quella sicurezza, dove ha vinto 8 partite consecutive. I nerazzurri partivano da un vantaggio, ma se non ritrova quella leggerezza mentale è difficile».