Pazzini: «Il -5 per l’Inter fa tanto. A Torino due fattori per vincere»

In attesa di giocare col Torino l’Inter è finita a -5 dal Milan, visto il successo dei rossoneri con l’Empoli (vedi articolo). Su DAZN l’ex attaccante nerazzurro Pazzini parla di cosa cambia in classifica e non solo.

UN PESO – Giampaolo Pazzini vede delle difficoltà ulteriori per l’Inter: «Cosa cambia? Cinque punti sicuramente, e quello è già tanto. Vero che devono recuperare, però a livello mentale assicuro che fanno tanto. Ha un calendario sulla carta abbordabile il Milan, perché l’Inter va a Torino e ha la Fiorentina, partite difficili, poi la Juventus. Anche il Napoli va a Verona che è un campo difficile, secondo me è uno spartiacque importante. L’Inter sente il -5 dal Milan? Secondo me sì, perché comunque ti obbligano a vincere. È vero che chi lotta per lo scudetto deve sempre vincere, però andare a dormire sapendo che se non vinci perdi punti e la partita col Bologna conta ma non sei più primo ipotetico pesa. Per chi lotta per lo scudetto è normale avere questa pressione, però il Milan ha più fiducia. L’Inter se vuole vincere deve fare una prestazione importante a livello fisico e tecnico, perché è una partita complicata».