Zenga avverte l’Inter: «Juric scomodo da affrontare, come dal dentista»

Su Sky Calcio Show – L’Originale Torino-Inter e Verona-Napoli di oggi sono state definite ‘sedute dal dentista’, riprendendo una definizione data da Guardiola all’Atalanta, perché le avversarie delle inseguitrici del Milan sono allenate da due allenatori simili a Gasperini. Zenga dà un avviso su Juric.

INTER, ATTENTA! – Oggi l’Inter e il Napoli avranno avversari tosti, secondo Walter Zenga: «Il Verona nelle ultime dieci partite incontra tutte le prime quattro in classifica, volendo è il viatico per lo scudetto. Il Torino? Le squadre di Ivan Juric sono molto scomode da affrontare, perché attuano un calcio molto aggressivo. La definizione dei “due dentisti” mi sembra molto azzeccata. Juric ero convinto che facesse bene al Torino e sono anche onesto nel dire che Igor Tudor mi ha stupito per quanto fatto a Verona».