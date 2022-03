Milanese: «Inter senza Brozovic? Avrei voglia di cambiare modulo! No Barella»

Milanese dà un consiglio a Inzaghi: cambiare modulo per sopperire all’assenza di Brozovic. Nel corso di Calcio Weekend su Sportitalia, l’ex difensore nerazzurro (ora amministratore unico della Triestina) non vede Barella come l’uomo ideale per sostituirlo, come visto col Sassuolo.

CHI AL SUO POSTO? – Per Mauro Milanese non c’è un vero vice di Marcelo Brozovic nell’Inter: «Nicolò Barella da mezzala fa molto bene, abbina qualità, inserimento, forza e si inserisce. Perde molto poi in termini di muscoli, perché davanti alla difesa deve valutare come dare la palla di prima. Brozovic ha quella qualità che all’Inter non ce l’ha nessuno, senza di lui è una squadra diversa. Hakan Calhanoglu lo vedo più quasi 10 che regista, anche se ha qualità: ha fatto le cose migliori in fase offensiva che difensiva. A me verrebbe quasi voglia di cambiare sistema di gioco, però penso che Simone Inzaghi deve continuare col suo sistema. Ha fatto bene, ha sostituito Antonio Conte e sta facendo benissimo nonostante la perdita di Romelu Lukaku».