Berni: «L’Inter ha sofferto, ora avvincente. Faccio il tifo, ho tanti amici»

Berni si è ritirato da un anno e mezzo ed è un doppio ex di Torino-Inter. Intervistato dal sito TuttoMercatoWeb, l’ex portiere presenta la sfida di oggi all’Olimpico.

MATCH DECISIVO – Tommaso Berni, da doppio ex, valuta cosa succederà oggi alle ore 20.45 contro il Torino: «Sarà una grande partita, i granata sono forti e hanno un allenatore con idee importanti. L’Inter viene da un’eliminazione avvenuta però a testa alta dopo due grandissime partite. Per chi tiferò? Per l’Inter. Ho ancora tanti amici ed ex compagni con cui sono in ottimi rapporti. Scudetto? La lotta è aperta per tutti. L’Inter ha sofferto il calendario con in mezzo le partite di Champions League, sarà un torneo avvincente».