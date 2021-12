Paventi: «Sanchez con Dzeko. Vincere per mettere pressione alle altre»

L’Inter continua la preparazione in vista della sfida alla Salernitana di venerdì alle 20:45. I nerazzurri si allenano ad Appiano Gentile ed ecco quali sono le ultime indiscrezioni dal centro di allenamento dei campioni d’Italia.

CONFERMA- Andrea Paventi, giornalista ed inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sulla situazione Inter e sulla preparazione della partita. «Ci può essere una conferma per Sanchez, ha fatto bene nell’ultima partita. C’è anche un Lautaro Martinez diffidato considerando anche che Dzeko ha riposato quindi si può ipotizzare un tandem Sanchez-Dzeko contro la Salernitana. Mettere pressione vincendo a Salerno sarebbe fondamentale per gli scontri che ci sono in questo turno. Dimarco cerca spazio, ma non mi aspetto tanti cambi da parte di Inzaghi rispetto alla scorsa partita».

PICCOLE – Inoltre, Paventi, ha fatto il punto sul cammino dei nerazzurri fin qua. «L’Inter ha fatto punti con tutte, con le medio-piccole ha sempre praticamente vinto. A livello numerico l’Inter ha fatto bene, arriva da 4 partite senza prendere gol, ha il miglior attacco del campionato. L’umore della squadra che si percepisce ad Appiano Gentile è molto alto e i giocatori sanno che non va sottovalutato l’impegno con la Salernitana».

FONTE- Sky Sport