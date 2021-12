Sabatini: «La Juventus a gennaio può puntare Scamacca»

Il 3 gennaio prossimo si aprirà ufficialmente il mercato invernale. L’Inter cercherà qualche colpo low cost, magari in attacco con uno dei nomi che piace di più che è quello di Gianluca Scamacca. Il bomber del Sassuolo però è anche nella lista della Juventus.

CONTESO – Sandro Sabatini, durante la puntata odierna di SportMediaset, è intervenuto in studio facendo il punto sul mercato della Juventus. I bianconeri necessitano di una punta e i nomi sono tanti, tra cui anche Mauro Icardi, ma la priorità potrebbe essere un’altra. «Scamacca è un giocatore che la Juventus vorrebbe. Il Sassuolo sa che nei prossimi mesi lo perderanno, ma i bianconeri si muoveranno solo in base a quanto riusciranno a vendere. Il bomber del Sassuolo è uno dei tanti nomi per l’attacco».

FONTE – SportMediaset