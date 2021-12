Sanchez, da esubero a conferma. Zhang: rientro in Italia ostacolato? – SM

Alexis Sanchez è il giocatore del momento in casa Inter. Marco Barzaghi, durante la puntata odierna di SportMediaset, ha fatto il punto sulla sua situazione dando anche qualche dettaglio sul ritorno in Italia del Presidente dell’Inter.

CONFERMA – L’Inter sta riscoprendo Sanchez. Il cileno si è preso l’Inter con la partita contro il Cagliari. Ecco il punto sulla sua situazione fatto da Barzaghi a SportMediaset. «Stava diventando un peso visto che Sanchez è il giocatore più pagato dell’Inter. Solo una rete in Champions e tutto portava a un divorzio a gennaio scontato. La partita contro il Cagliari però cambia tutto. Ha dimostrato quando può essere importante se gioca dal primo minuto. Una conferma importante per il mercato gennaio».

RIENTRO – Intanto anche il Presidente Zhang vorrebbe rientrare in Italia ma è molto difficile. «Zhang vorrebbe rientrare in Italia per la Supercoppa del 12 gennaio contro la Juventus ma le norme cinesi non lo permettono».

