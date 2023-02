Paventi: «Mkhitaryan esperienza da vendere. Con altri 3 all’Inter già ai quarti»

In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Paventi ha ricordato come nell’Inter ci sia qualcuno già visto oltre gli ottavi di finale di Champions League. Fra questi Mkhitaryan, che si candida titolare dopodomani col Porto

QUESTIONE DI ESPERIENZA – Il giornalista Andrea Paventi ha parlato dell’importanza di Henrikh Mkhitaryan, per la sua grande esperienza nelle coppe europee. Le sue dichiarazioni: «Lui è uno dei quattro dell’Inter che ha giocato i quarti di finali di Champions League. Gli altri sono Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Matteo Darmian con le loro esperienze soprattutto in Inghilterra. Mkhitaryan in questo momento sta benissimo, uno perché non salta mai le partite e due perché ha deciso la gara con l’Udinese. Poi è chiaro che l’esperienza conta molto e lui ne ha tanta da mettere a disposizione della squadra per l’ottavo contro il Porto».