Skriniar, dopo la panchina il Porto è un’occasione per mostrarsi leader

In Inter-Porto i nerazzurri hanno bisogno di Skriniar. Del vero Skriniar. L’ex capitano ha l’occasione di rispondere all’ultima panchina in una partita che significa molto per la stagione.

RISPONDERE ALLA PANCHINA – La panchina per scelta tecnica in Inter-Udinese è l’ennesima tappa di una stagione davvero strana per Skriniar. In tutta la sua esperienza nerazzurra infatti lo slovacco ha fatto raramente turnover, figurarsi non giocare per scelta dell’allenatore. In Champions League però tornerà sicuramente al suo posto. E serve una risposta dal campo.

OCCASIONE PORTO – Skriniar per rendimento non sta vivendo la sua miglior stagione. Anzi. E il 2023 è cominciato anche peggio da questo punto di vista. Archiviata nel peggior modo possibile la questione rinnovo, al difensore non resta che far parlare il campo fino a giugno. E la sfida col Porto è un crocevia fondamentale.

PRESTAZIONE DA LEADER – Gli ottavi di Champions League rappresentano un’opportunità per l’Inter. Per coglierla però serve una doppia sfida giocata ad alto livello. E l’ex capitano è ancora un tassello fondamentale per vedere la squadra di Inzaghi al massimo del suo potenziale. L’occasione per Skriniar è quella di lasciare almeno un buon ricordo, anche in finale amaro. Ma serve una prestazione da vero Skriniar. Quelle di fisico e tecnica. Saprà coglierla?