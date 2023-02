Inzaghi domani in conferenza prima di Inter-Porto, scelto il giocatore con lui

Come annunciato in mattinata, domani alle 12.30 Inzaghi terrà la conferenza stampa di vigilia di Inter-Porto. Da Sky Sport arriva già il nome del giocatore che, come di consueto prima delle partite di competizioni UEFA, affiancherà l’allenatore.

IL PARTNER – Domani alle 12.30 conferenza stampa di vigilia prima di Inter-Porto. Assieme a Simone Inzaghi ci sarà un giocatore e la scelta è ricaduta su Francesco Acerbi. Sarà il difensore a parlare sia in sala stampa sia alle varie TV, in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. E chissà che non possa essere anche un indizio sulla formazione per mercoledì sera (ore 21). Qui tutte le informazioni sulle attività di vigilia.