Paventi: «L’Inter ha dimostrato grande carattere, bene Gosens e Asllani»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato della partita di ieri dell’Inter contro il Parma. Il giornalista ha fatto un’analisi di chi ha fatto bene come Robin Gosens e Kristjan Asllani e chi invece non ha rispettato le attese.

LUCI ED OMBRE − Andera Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha fatto un’analisi dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Parma. In particolare il giornalista ha parlato di quei calciatori che hanno ben figurato e di quelli che invece hanno deluso: «L’impressione è quella di una squadra che ha sempre carattere. Un’Inter che anche con Inzaghi è riuscita sempre a reagire alle delusioni. Le difficoltà nella partita sono state tante. Ha portato a casa la vittoria dopo aver sofferto tanto. Comunque alla fine il carattere e la qualità di alcuni giocatori come Dimarco e Lautaro Martinez sono venuti fuori. Anche Dzeko quando è entrato ha dato il suo apporto. Poi ci sono state delle situazioni che non sono state positive come ci si aspettava. Su tutti ad esempio ci sono Correa e Dumfries. Gosens ha fatto abbastanza bene così come Asllani che in questo periodo verrà impiegato tanto. Dai suoi piedi sono partite le due azioni che hanno portato i gol. Ci sono state quindi luci ed ombre, ma l’importante è essersi messi alle spalle la gara di Coppa Italia. Ora si attende di capire solo chi Inzaghi avrà a disposizione contro il Verona e poi il 18 contro il Milan in finale di Superocoppa».