Inter-Hellas Verona Coppa Italia Primavera, pagelle: Iliev incredibile

L’Inter riesce a vincere contro l’Hellas Verona per 5-4 (qui il tabellino). Il migliore in campo è ancora una volta Nikola Iliev, che segna due gol e regala un assist. Chivu dovrà rivedere i meccanismi difensivi, data la sofferenza avuta dalla retroguardia nerazzurra.

ALESSANDRO CALLIGARIS 6 – Sul gol del Verona può far poco, si distingue per una bella parata su Bragantini. Esce dopo poco più di mezz’ora per infortunio.

– Dal 31′ NIKOLAOS BOTIS 5,5 – Gran parte della responsabilità sui gol subiti va attribuita alla retroguardia dell’Inter. Può però far di meglio sul quarto gol del Verona.

Inter-Hellas Verona U19, le pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Sul primo gol non si intende con Fontanarosa. Poco propositivo davanti.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5 – Anche il capitano nerazzurro fa fatica. Tanta incomprensione con il compagno di reparto.

STEFANO DI PENTIMA 4,5 – Il peggiore in campo. Ha colpe su 3 gol (in particolare sul secondo e sul rigore, da lui causato).

ANDREA PELAMATTI 5 – Nel finale di partita va nella confusione più totale.

Inter-Hellas Verona U19, le pagelle – IL CENTROCAMPO

ISSIAKA KAMATE 6 – Passo indietro rispetto al match con l’Empoli ma prestazione non da buttare totalmente.

Dal 63′ LUCA DI MAGGIO 7 – Il primo pallone che tocca lo manda in rete. Sempre pericoloso.

ALEKSANDAR STANKOVIC 6,5 – Ottimo lavoro in regia, segna anche un gran gol. Il migliore della mediana nerazzurra.

– Dal 87′ JACOPO MARTINI 5,5 – Prova a rendersi pericoloso ma ci riesce poco.

SILAS ANDERSEN 6,5 – Nella mediana nerazzurra è quello che fa più fatica. Poi segna il gol della vittoria e per questo motivo si prende la sufficienza.

Inter-Hellas Verona U19, le pagelle – L’ATTACCO

NIKOLA ILIEV 8 – Il migliore in campo. 2 gol e 1 assist, i compagni lo riconoscono come leader.

– Dal 87′ ENOCH OWUSU 5,5 – La sufficienza non arriva per quel clamoroso errore sotto porta.

JAN ZUBEREK 6 – qualche giocata interessante, si impegna anche in varie sponde per le ali nerazzurre.

– DAL 63′ FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Tanto impegno e lavoro sporco, seppur sotto porta ci arrivi poco.

VALENTIN CARBONI 6 – La prestazione è buona ma sotto ai suoi standard. La sensazione è che debba riprendere confidenza con il campo da gioco, data la sua costante presenza in prima squadra.

Dal 111′ DENNIS CURATOLO 6 – Entra in maniera decisa, prendendosi anche un ammonizione. Ci prova anche davanti.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – La squadra parte bene, poi si fa rimontare dal Verona, ma non molla mai e dimostra tantissima personalità. C’è lavoro da fare in fase difensiva, anche oggi per nulla impeccabile.