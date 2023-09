Paventi: «Inter-Fiorentina, uno dei nuovi può sbloccarsi! Le scelte…»

Inter-Fiorentina andrà in scena alle 18.30 in un San Siro pienissimo. Paventi parla del buon inizio di stagione dei nerazzurri di Inzaghi che attendono in particolare uno dei nuovi. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

SPINTA – Inter-Fiorentina è la partita valevole per la terza giornata di campionato, in programma alle ore 18.30 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi va a caccia della terza vittoria consecutiva potendo contare sulla spinta del pubblico: «Inter-Fiorentina, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: si superano i settantamila spettatori, anche perché la partita lo richiede. L’Inter è partita bene, qualche incognita c’era legata all’uscita di giocatori importanti ma di fatto la squadra ha ripreso il cammino da dove l’aveva interrotto».

CONFERME – Inzaghi potrebbe confermare in blocco l’undici titolare di Cagliari: «Probabilmente non cambierà nessuno nell’undici iniziale rispetto alla sfida con il Cagliari, ma magari qualche giocatore potrebbe sbloccarsi a livello realizzativo, per esempio Thuram. L’Inter ci arriva bene alla sfida con la Fiorentina, in buonissime condizioni e molto carica», questo il pensiero di Andrea Paventi.