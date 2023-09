Biasin: «Inter e Milan, presto per dire chi è la più forte! Entrambe…»

Continua la rivalità fra Inter e Milan. A calciomercato chiuso e con le prime partite di campionato disputate si può fare un primo bilancio sulle milanesi. Se ne occupa Biasin su Radio Sportiva.

LA PIÙ FORTE – Fabrizio Biasin non ha ancora chiaro chi sia la squadra più forte fra Inter e Milan. Il giornalista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, prova a dire la sua: «Col primo derby il 16 settembre avremo una risposta immediata. Come si fa a rispondere a questa domanda? Sono due squadre che hanno due filosofie molto diverse. Da una parte c’è il tentativo di costruire una squadra di talenti, che possano crescere nel presente e nel futuro: il Milan. Dall’altra parte, l’Inter, che è una squadra che è molto italiana. Marotta e Ausilio hanno costruito un gruppo molto italiano. L’Inter ha la volontà di costruire delle coppie, il Milan ha una mentalità invece prettamente offensiva, che prova a fare un calcio molto propositivo. Sono due idee diverse per due squadre che, insieme al Napoli, combattono per il titolo. In questo momento dire quale delle due è più forte sarebbe azzardato secondo me perché non abbiamo ancora gli elementi per capirlo. Sicuramente sono due delle poche candidate allo scudetto».