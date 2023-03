Paventi: «Inter, aprile mese di fuoco: troppe costanti si ripetono»

Andrea Paventi, a Sky Sport, ha parlato così dell’Inter il giorno dopo la sconfitta subita contro la Juventus a San Siro (vedi articolo). Preoccupa non poco ciò che questa stagione sta mostrando: l’Inter va a singhiozzi e i risultati negativi rischiano di far saltare la qualificazione in Champions League. Le sue parole.

SINGHIOZZI − Andrea Paventi ha parlato così a Sky Sport, nel programma “Il Calcio è Servito”, il giorno dopo la sconfitta subita dall’Inter a San Siro contro la Juventus: «In un mese solo tre gol su azione. Se andiamo a vedere il numero delle sconfitte, che sono nove, ricorda l’anno in cui sono stati cambiati tre allenatori. L’Inter va a singhiozzi, si ferma di continuo e non trova continuità appunto. Nella zona Champions League è terza, ma ha la Roma vicina e deve giocare ancora lo scontro diretto. Aprile sarà un mese di fuoco con la semifinale di Coppa Italia, un quarto di finale per la Champions League contro il Benfica durissimo. L’infermiera si riempie. Ci sono costanti che si ripetono andando a coincidere con pareggi e sconfitte. Nella corsa a tappe del campionato l’andamento è altalenante che non ci si sarebbe aspettati a inizio anno».