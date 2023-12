Paventi: «Darmian da sottolineare, è la fortuna di ogni allenatore!»

Paventi elogia giustamente Matteo Darmian, giocatore dell’Inter di cui si parla poco, ma che vale una ‘fortuna’. Mai una prestazione sotto la sufficienza.

FORTUNA − Domani Darmian dovrebbe partire di nuovo dall’inizio, ma in un’altra posizione rispetto a Napoli. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ne elogia la duttilità: «L’Inter è in un ottimo momento in termini di punti, solidità difensiva, rendimento dell’attacco con Thuram e Lautaro Martinez e la forza del centrocampo, al netto poi di quelle che sono le difficoltà di scelta numerica. Da sottolineare le prestazioni di Darmian, che gioca praticamente ovunque. Lo scorso anno è mancato Skriniar e lo ha sostituito alla grande, quest’anno sta mancando per alcune partite Benjamin Pavard e ritorna a fare il centrale a destra. È sicuramente la fortuna di ogni allenatore e Inzaghi lo sa bene».