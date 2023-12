Inter-Udinese, allarme a destra ma con alternative: Inzaghi ne valuta tre – SM

Alla vigilia di Inter-Udinese Simone Inzaghi ha ancora un bel po’ di punti interrogativi. SportMediaset stila le possibilità dell’allenatore piacentino.

POSSIBILITÀ – Simone Inzaghi deve fare una serie di valutazioni importanti per Inter-Udinese. Gli infortuni che hanno indebolito la fascia destra nerazzurra non impediscono di avere alternative degne e numericamente importanti. L’allenatore piacentino, secondo l’edizione odierna di SportMediaset, ha ben tre soluzioni sul tavolo tra cui scegliere. La prima vede Yann Bisseck come titolare a destra, nel trio difensivo, con Matteo Darmian avanzato sulla fascia. La seconda alternativa di Inzaghi per Inter-Udinese e Darmian nel reparto difensivo con Juan Cuadrado al posto di Denzel Dumfries. Ma il Colombiano non è totalmente affidabile, poiché in questo momento non è ancora al 100% della sua forma fisica. La terza ipotesi consiste nell’utilizzo di Davide Frattesi come esterno. Ma anche qui bisogna utilizzare cautela, visto che non è il ruolo naturale del centrocampista italiano. È molto probabile, inoltre, che si vedrà in difesa ancora Carlos Augusto, considerato che Alessandro Bastoni non è ancora pronto ad affrontare tutti i 90′. Per ora una delle sicurezza della formazione di Inzaghi per Inter-Udinese è la coppia d’attacco, che sarà formata dai titolarissimi Marcus Thuram e Lautaro Martinez.