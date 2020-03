Pardo: “Juventus-Inter? Buona partita, ma con un clima surreale”

Pierluigi Pardo, in collegamento come ogni giorno su “Tutti Convocati” ha analizzato i temi di Juventus-Inter di ieri sera terminata con la vittoria della Juventus

UNA BUONA PARTITA – Nonostante un clima surreale, Juventus-Inter di ieri sera è stata una buona partita: «Al netto di tutte le cose sacrosante sul clima surreale ho visto una buona partita. Forse qualche tifoso della Juventus avrà goduto e qualche tifoso dell’Inter sarà sprofondato nella disperazione. Ho visto una discreta Inter nel primo tempo, ma con la Juventus che secondo me ha dato una risposta e questo va detto e riconosciuto. C’è anche il fattore ambientale da non sottovalutare, giocare a porte chiuse non è come col fattore campo».

INTER RIDIMENSIONATA – L’Inter esce ridimensionata dalle sconfitte contro Lazio e Juventus: «L’Inter ha investito nel mercato di gennaio e sta andando peggio di prima. Rimane una stagione positiva, ma le ultime sconfitte hanno ridimensionato parecchio, le due sfide scudetto le ha perse. Lukaku sparito? Ha sbagliato una partita, non è che i derby di Milano non fossero partite importanti. Nella vita una delle cose più brutte sono le etichette, è comunque un giocatore di altissimo livello. Ieri è mancato, c’è poco da discutere, ma non è da farne una tragedia».