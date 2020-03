Douglas Costa non ha vergogna: “La prossima con le luci spente?”

Douglas Costa non ha vergogna: “La prossima con...

Douglas Costa si è abbandonato a una risposta di cattivo gusto sui social su Juventus-Inter di ieri sera, disputatasi a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus e conclusa con la vittoria dei bianconeri

L’attaccante della Juventus Douglas Costa sembra non abbia preso sul serio il motivo per cui Juventus-Inter si è disputata a porte chiuse e si è abbandonato a una battuta di cattivo gusto sui social. L’attaccante della Juventus ha postato una foto sui festeggiamenti nello spogliatoio dopo la partita e alla risposta di alcuni dei suoi tifosi sullo rispettare le distanze, secondo quanto previsto dalle normative contro la diffusione del contagio, ha risposto: “Non erano chiuse bene le porte, oppure la prossima volta si gioca a luci spente”. Una battuta di cattivo gusto che sembra palesare una mancata comprensione della gravità della questione, riducendo le porte chiuse a un semplice capriccio dell’Inter e non a una emergenza sanitaria che coinvolge l’intero paese.