Pardo: «All’Inter si chiede il passaggio del turno. Prima gara importante»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ritiene l’Inter favorita per passare il turno nel girone. Secondo il telecronista di DAZN, i nerazzurri devono riscattarsi dopo l’eliminazione dello scorso anno

PASSAGGIO DEL TURNO − Questo il commento di Pardo sul girone dei nerazzurri: «All’Inter si chiede il passaggio del turno per riscattarsi dalla macchia dello scorso anno sull’eliminazione. Al netto di quelle 5/7 squadre che arrivano sempre fino in fondo, c’è sempre molto equilibrio. Il girone dell’Inter non è cosi drammatico e per passare il turno è favorita. La prima partita, ovviamente, importante perché regola già gli equilibri del girone».