De Zerbi: «Real Madrid e Inter? Noi possiamo vincere contro tutte»

Roberto De Zerbi, allenatore Shakhtar Donetsk, è pronto alla prima giornata della fase a gironi di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, ma vede già le prossime sfide contro le big del girone come Inter e Real Madrid impegnate nello scontro diretto di domani al Giuseppe Meazza. Le parole di De Zerbi nella conferenza stampa di oggi.

POSSIAMO FARCELA – De Zerbi si prepara alla partita contro lo Sheriff, teorica cenerentola del girone, ma la mente è proiettata anche alle sfide contro le big Inter e Real Madrid: «Non guardo a sfumature. Non importa se siamo favoriti prima della partita con lo Sheriff o no. Non guardiamo se sulla carta Inter o Real Madrid sono favoriti contro di noi. Noi possiamo perdere contro tutte queste squadre, ma sono sicuro che possiamo vincere contro tutte. Dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo come prepararci per queste partite. Conosciamo le nostre armi per giocare bene contro lo Sheriff».

fonte: shakhtar.com