Pardo: «L’Inter ha preso il passo, atteggiamento da favorita. È la più forte»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, non ha dubbi sulla forza dell’Inter. Ieri, i nerazzurri hanno raggiunto il quarto successo consecutivo tra tutte le competizioni

STIME − Pardo non ha dubbi sulla crescita dei nerazzurri: L’Inter ha preso un passo che mi sembra quello lì, l’atteggiamento di squadra favorita. La sicurezza e la qualità del gioco sono evidenti. Oggi scenario completamente diverso rispetto a qualche anno e l’Atalanta può competere anche se l’Inter è la più forte. L’Inter, in un campionato equilibrato, ha un centimetro in più delle altre per intelaiatura ed esperienza e lo dico dall’inizio dell’anno. L’Atalanta però può competere».