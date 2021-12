Commisso attacca l’Inter: «Io pago gli stipendi a differenza di certi club»

Rocco Commisso, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, ha tirato una stoccata all’Inter sulla presunta questione degli stipendi non pagati. Qualche battuta anche su Vlahovic

REGOLARITÀ − Commisso punzecchia implicitamente anche l’Inter e parla di Vlahovic: «Al momento la Fiorentina e Rocco Commisso hanno pagato tutte le tasse al governo italiano, non tutti sono riusciti a farlo. I movimenti che fanno le società devono essere compatibili ai soldi della società. La cosa della Juventus e delle altre squadre influenza me perché sono un competitor. Quindi il sistema deve essere regolare. Il padrone di Dusan Vlahovic è la Fiorentina, quindi, prima bisogna parlare con la Fiorentina e non con i procuratori. Io non sono come le altre squadre che non pagano gli stipendi per 3-4 mesi, io rispetto e voglio essere rispettato».