Kjaer, lo stop è grave. Domani si opera! Salta il derby di ritorno con l’Inter

Kjaer è uscito anzitempo dalla sfida di Marassi tra Genoa e Milan per un problema al ginocchio sinistro. Il difensore danese sarà costretto ad operarsi. Salterà il derby di ritorno contro l’Inter

SI OPERA − Brutta tegola per il Milan che dovrà fare a meno di Simon Kjaer per parecchio tempo. Il difensore danese si è infortunato ieri al ginocchio sinistro uscendo dal campo di Marassi dopo pochissimi minuti in barella. Come riporta Sky Sport, domani Kjaer dovrà sottoporsi ad un’operazione di artroscopia del ginocchio sinistro. Dopo l’intervento si saprà molto di più sui tempi di recupero ma non ci sarà sicuramente per il derby di ritorno contro l’Inter .