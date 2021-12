Bucciantini: «L’Inter rasserena i suoi. Lautaro Martinez? Grande stagione»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport, ha elogiato l’Inter e il suo grande gioco. Per l’opinionista, ciò ha giovato anche a Lautaro Martinez

TORO − Bucciantini parla della stagione di Lautaro Martinez: «Al momento l’Inter rasserena i suoi giocatori, ha un modo di giocare che puoi anche passare un mese non al 100% dove non segni ma per fortuna segnano gli altri. Ciò ti permette di tornare. Lautaro Martinez sta vivendo una grande stagione, giocare con Romelu Lukaku ti da responsabilità e altri compiti. Con Joaquin Correa e Edin Dzeko, i compiti e le responsabilità sono diversi. Lui non ha problemi di personalità, ne di efficacia».