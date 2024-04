Pardo: «Inter non distante da Real Madrid e Manchester City! Eccelle»

Uno dei temi di questa settimana, dopo aver visto i quarti di finale di Champions League e Real Madrid-Manchester City, è se le italiane (eliminate agli ottavi) avrebbero potuto competere in questo turno del torneo. Pardo, in collegamento con la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, risponde sì per Inter e Napoli.

COMPETITIVE AL MEGLIO – In Champions League martedì si è vista una delle partite dell’anno, il 3-3 del Bernabéu fra Real Madrid e Manchester City. Secondo Pierluigo Pardo, le squadre italiane non sono particolarmente distanti: «Secondo me l’Inter di quest’anno non è così lontana. Il Napoli dell’anno scorso vince e domina contro il Liverpool, poi se prendi Real Madrid-Manchester City che è la finale designata e viene fuori una partita bellissima è chiaro che è bellezza allo stato puro. Però non credo che ci sia una distanza così enorme».

AI VERTICI – Pardo sostiene che in due, dalla Serie A, possano lottare per i grandi traguardi. Il suo pensiero: «Le eccellenze del nostro campionato, il Napoli dell’anno scorso e l’Inter di quest’anno, nella loro velocità di punta si possono avvicinare alle big europee. L’Inter l’anno scorso l’ha dimostrato e non la ritenevo molto distante dal Manchester City per la finale».