Real Madrid e Manchester City danno spettacolo: 3-3 al primo round!

PARTITA STELLARE – Il Real Madrid ospita il Manchester City Campione d’Europa al Santiago Bernabeu per il primo round dell’ottavo di finale più stellare della Champions League 2023/34. Parte subito forte la squadra di Pep Guardiola che si porta in vantaggio dopo appena due minuti dal fischio d’inizio con Bernardo Silva. Il Real accusa il colpo ma come suo solito non si abbatte mai e ribalta clamorosamente la situazione in appena due minuti: al 12′ con un’autorete di Ruben Dias su tiro di Camavinga e al 14′ con la rete di Rodrygo. Nella seconda frazione di gioco il Real spreca qualche buona occasione e appena cala un po’ il City ne approfitta con un gol bellissimo di Foden che riporta il risultato in parità: 2-2 al 66′. Gli inglesi insistono e al 71′ siglano il 3-2 con una rete altrettanto bella di Gvardiol. Finita? Nemmeno per scherzo. Valverde al 79′ con una saetta insacca alle spalle di Ortega siglando il 3-3.