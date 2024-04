Compagnoni: «Milan-Inter? Pioli guarda a un obiettivo fondamentale»

Stasera alle 21 Milan-Roma di Europa League, ma mancano anche undici giorni al derby di Serie A contro l’Inter. Che per Compagnoni, lato Pioli, viene dopo quello di oggi e giovedì prossimo.

DOPPIA PARTITISSIMA – Ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni prova a individuare quale partita sia la principale per i rossoneri: «Il derby è fondamentale anche per il Milan. Si può capire quanto sia importante per il Milan evitare che l’Inter vinca lo scudetto quel giorno, poi ha la Juventus. Adesso, al di là di come andranno queste due partite con Juventus e Inter, credo che per Stefano Pioli sia fondamentale arrivare in fondo in Europa League».

PERCORSO EUROPEO – In attesa dell’Inter, e con in mezzo la partita di domenica col Sassuolo, il derby attuale del Milan è quello con la Roma (stasera alle 21 l’andata). Per Compagnoni è il traguardo principale chiesto a Pioli: «È questo quello che, in questo momento, chiede la società ed è un obiettivo che il Milan può raggiungere. Non sarà semplice, a partire dalla sfida di questa sera con la Roma, ma credo che Pioli resterà alla guida del Milan. Al netto di crolli verticali difficili da ipotizzare».