Pardo: «Calendario? Inter piccolo vantaggio. Ma il Milan con le grandi…»

L’Inter ha vinto meritatamente 3-1 contro la Roma e ora mercoledì contro il Bologna ha la possibilità di volare in testa alla classifica. In merito a questo ha parlato e detto la sua anche Pierluigi Pardo a TuttiConvocati.

VANTAGGIO – L’Inter ha vinto sabato alle 18 contro la Roma per 3-1 ma la vittoria del Milan ieri ha rimesso dietro al secondo posto la squadra di Inzaghi. Mercoledì c’è la possibilità di volare però al primo posto con il recupero contro il Bologna. Da qui alla fine sicuro sarà testa a testa tra le due squadre. Ecco il pensiero di Pierluigi Pardo a TuttiConvocati su Radio24. «Il Milan è il contrario della Juve e della Roma, ha fatto grandi cose contro le grandi. Il calendario conta ma conta un po’ poco per quello che dicevamo sul Milan. I rossoneri si esaltano contro le squadre più grandi. L’Inter è padrona del proprio destino ma tutte le squadre si stanno impegnando. Il Bologna è salvo, tranquillo, ma sta facendo delle grandi partite. L’Udinese uguale. Un piccolo vantaggio però, detto questo, l’Inter ce l’ha. Il Milan ha faticato quando faceva clean sheet perché non c’erano gli attaccanti. Ibra e Rebic sono le due frecce offensive del Milan».