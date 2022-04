Pellegatti: «Sorriso Acerbi? Cose che non esistono. Ieri ero sull’Olimpo»

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e il Milan ha risposto battendo 2-1 la Lazio di Sarri. Intervenuto a TuttiConvocati su Radio24, ha parlato del momento dei rossoneri Carlo Pellegatti, giornalista. Ecco il suo pensiero.

FAVOLA – L’Inter e il Milan si giocheranno lo scudetto di giornata in giornata. Intervenuto a TuttiConvocati, ha parlato del momento dei rossoneri Carlo Pellegatti. «Il sorriso di Acerbi? Come fai a pensare da un’espressione che può essere un sorriso o un ghigno, quelle cose lì non esistono. Quel doppio errore forse senza Ibra non sarebbe avvenuto, Ibra è Ibra. Calendario? L’Inter ha due partite in più tra Empoli e Cagliari, la finale di Coppa Italia della Juventus. Attenzione agli amici di Esopo, la famosa fiaba della Rana e il Bue (Questa favola insegna che non bisogna cercare di essere ciò che non siamo. Non dobbiamo cercare di imitare chi è diverso da noi, solo perché invidiamo quello che è, ndr). Attenzione. I pericoli dal Milan arrivano da se stesso. Importante, fondamentale, il recupero di Rebic e Ibrahimovic. Qualche mossa di Pioli ieri contro la Lazio non mi è piaciuta. Ieri ho bevuto un po’ di Ambrosia sul Monte Olimpo, ora torno a bere acqua».