Bologna già al lavoro per l’Inter. Domani la conferenza di De Leo

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e prepara ora la sfida contro l’Inter per il recupero della 20′ giornata. Mercoledì i nerazzurri volano al Dall’Ara per prendersi la vetta della classifica. Ecco le ultime sugli emiliani dal sito ufficiale dei rossoblu.

REPORT – L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma sabato ma la seguente vittoria del Milan ha rimesso al secondo posto la squadra di Inzaghi. Mercoledì al Dall’Ara però c’è la possibilità di prendersi la vetta della classifica. Il Bologna si è già allenato oggi in vista del match contro i nerazzurri. Ecco il report dell’allenamento. «A due giorni dalla partita con l’Inter la squadra ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari di ieri con l’Udinese, allenamento più intenso in campo per tutti gli altri. Differenziato per Michael Kingsley». Inoltre, domani ci sarà la rifinitura a porte chiuse mentre alle 14 Emilio De Leo terrà la conferenza stampa.