Paratici: Â«Contro l’Inter non una buona partita. Bisogna voltare paginaÂ»

Paratici: «Contro l’Inter non una buona partita. Bisogna voltare pagina»

Fabio Paratici

Fabio Paratici, Managing Director Football Area della Juventus, ritorna sulla sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di “Rai Sport”, prima della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli.

DIMENTICARE – Fabio Paratici vuole cancellare quanto prima la sconfitta patita dalla Juventus contro l’Inter. Ecco le parole del Managing Director bianconero: «Contro l’Inter non abbiamo fatto una buona partita, ma giocando ogni tre giorni non c’è tempo per rimuginare. Bisogna voltare pagina e pensare a quella di stasera».