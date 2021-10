Paolillo: «Senza Lukaku manca qualcosa! Inter al fondo? Inevitabile»

L’Inter, secondo Paolillo, rimane in corsa per superare il girone di Champions League, ma le manca ancora qualcosa, soprattutto in attacco. L’ex dirigente nerazzurro, a Sportitalia Mercato, ha anche parlato della situazione di Suning.

MANCANZA – Ernesto Paolillo ha commentato la possibilità che l’Inter si qualifichi per gli ottavi di finale di Champions League: «Me lo auguro innanzitutto da tifoso. La vittoria con lo Sheriff era fondamentale, ma non dimentichiamo che bisogna giocare la prossima partita fuori casa. Abbiamo visto il Real Madrid passare come niente contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo), mentre noi abbiamo faticato. All’Inter manca qualcosa. Le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi hanno fatto perdere qualità alla squadra. Davanti manca uno che sia leader, che abbia il carattere di Lukaku. Per adesso non può essere Lautaro Martinez. Non è neanche Edin Dzeko, che è più regista d’attacco che attaccante di sfondamento».

POLITICA – Paolillo ha parlato anche del futuro dell’Inter e di Suning: «L’Inter finirà al fondo? Penso che sia inevitabile. Forse anche augurabile. Se la famiglia Zhang non può più spendere e non può più investire sul futuro della squadra, serve qualcuno che abbia voglia e soprattutto capacità di spesa. Suning all’inizio ha operato bene, poi purtroppo le problematiche in Cina le hanno impedito di andare avanti. Anche problematiche politiche, non potendo più investire all’estero si sono bloccati».