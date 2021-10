Pedullà: «Inter, situazione confortante! Rinnovi? Un punto di domanda»

L’Inter ha battuto lo Sheriff Tiraspol (vedi articolo) e nel prossimo turno può mettere in discesa la situazione nel girone di Champions League. Questa la previsione del giornalista Pedullà, che a Sportitalia Mercato ha parlato anche dei rinnovi di contratto in casa nerazzurra.

CAMMINO EUROPEO – Alfredo Pedullà ha commentato il match di Champions League tra l’Inter e lo Sheriff: «L’Inter ha sbrigato la pratica con qualche sofferenza in più rispetto alle previsioni, con Edin Dzeko in copertina. Lo Sheriff ha fatto la sua figura, ha pareggiato, ha avuto occasioni, l’hai un po’ sofferta ma l’hai vinta. Se dovessi vincere la prossima, per me avresti il 70% di possibilità di passare. Non solo scavalcheresti lo Sheriff col saldo degli scontri diretti, ma nel turno successivo giocheresti con lo Shakhtar Donetsk per ipotecare. Alla prossima puoi dare il colpo di grazia. Situazione confortante».

CONTRATTI – Pedullà ha poi analizzato la situazione dei rinnovi contrattuali in casa Inter: «Per Lautaro Martinez manca solo l’annuncio. Di Marcelo Brozovic ha parlato Giuseppe Marotta e io mi fido molto delle sue parole quando dice che ha voglia di restare. C’è un punto di domanda su Stefan de Vrij, perché avevamo parlato di un accordo, confermato da Mino Raiola e poi questo accordo non è stato formalizzato. Bisogna quindi lavorare».