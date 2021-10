Brozovic: «Oggi squadra forte. Rinnovo? Vediamo che dice il club»

Marcelo Brozovic, centrocampista nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset dopo la vittoria in Inter-Sheriff per 3-1. I nerazzurri salgono in classifica a quota quattro punti dopo la sconfitta contro il Real Madrid all’esordio e il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk

PARTITA E RINNOVO − Così Brozovic sul match di San Siro: «Oggi bene, nel primo tempo abbiamo sofferto qualche contropiede capendo perché hanno sei punti. Ma oggi squadra forte ed è importante i tre punti ottenuti. Vediamo cosa dicono loro sul rinnovo». Brozovic è stato il miglior giocatore della partita tra Inter-Sheriff Tiraspol. Il centrocampista croato rimane indispensabile per i nerazzurri di Simone Inzaghi.