Statistiche Inter-Sheriff Tiraspol: dominio nerazzurro, possesso record

Statistiche Inter-Sheriff Tiraspol: i nerazzurri di Inzaghi vincono per 3-1 e dominano la partita sotto ogni punto di vista (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SHERIFF TIRASPOL – L’Inter batte lo Sheriff Tiraspol per 3-1, ma il punteggio non racconta pienamente il totale dominio dei nerazzurri. Le statistiche sono impietose, a partire dallo schiacciante possesso palla (70%). Pioggia di tiri per gli uomini di Simone Inzaghi, 29 a 8. Più del doppio anche le conclusioni in porta, 8 a 3.

ALTRI DATI – Sono 13 i calci d’angolo battuti dai padroni di casa, contro i 4 degli avversari. Solo 1 fuorigioco rilevato in tutta la gara ed è della squadra allenata da Yuriy Vernydub. Partita non molto fallosa, 9 infrazioni degli interisti contro le 6 dei moldavi.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 4 punti in classifica dopo 3 turni di Champions League, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.